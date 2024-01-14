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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مراد: المنتخب جاهز لضربة البداية أمام موزمبيق.. وصلاح يحفز اللاعبين

صدى البلد

أكد محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن هناك تسهيلات كبيرة في كوت ديفوار، والجميع جاهز لخوض مباراة منتخب موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.

وتابع مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفريق تتدرب امس ، وفيتوريا أوقف التدريبات أكثر من مرة بسبب شدة الحماس، والجميع يقاتل من أجل الظهور بشكل مميز".

وأضاف محمد مراد: "مصطفى محمد مهاجم الفريق، كان موفق للغاية في رده على عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره".

وقال المنسق الإعلامي: "اللاعبين لديهم خبرات كبيرة من أجل الظهور بشكل جيد في البطولة، وهم يدركون صعوبة المهمة ولديهم ثقة ولكنها ليست زائدة، والجميع يتحدث عن أهمية تحقيق البطولة".

واختتم محمد مراد: "محمد صلاح في أي مكان لديه شعبية كبيرة للغاية، والجماهير تتهافت عليه بشكل كبير، وهو نجم غير مغرور ويتعامل مع زملائه بشكل مميز للغاية ويحفز الجميع مع قادة المنتخب لإسعاد الجماهير".

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