لاعب مصري مفاجأة البطولة.. توقعات خالد الغندور لكأس الأمم الأفريقية

نشر الإعلامي خالد الغندور توقعاته لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "طبيعي تكون مصر منافس قوي ومروان عطية مفاجأة البطولة.. توقعات خالد الغندور لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقي.