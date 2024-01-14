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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثور هائج يقتحم بنكا هنديا.. ماذا حدث؟

دخول الثور البنك
دخول الثور البنك

نزور من وقت لآخر، فروع البنوك لدينا ونصطف في طوابير لإنجاز أعمالنا، وفي بعض الأحيان، قد تكون زيارة فروع البنوك مرهقة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً حيث يتعين علينا الانتظار لعدة دقائق. 

وبالمثل، كان العملاء ينتظرون أرقامهم في فرع بنك الدولة الهندي (SBI) في منطقة شاهجانج في أوناو بولاية أوتار براديش عندما حدث شيء غير عادي فاجأ الجميع، بما في ذلك الموظفون. 

اقتحم ثور كبير إلى البنك ووقف في الطابور مع العملاء، وفي الفيديو، يمكن رؤية الثور يتحرك بحرية في فرع الهيئة الفرعية للتنفيذ، مع تجمع الناس في الزاوية للحفاظ على مسافة آمنة منه. 

يبدأ المقطع، ومدته 30 ثانية، بدخول الثور إلى البنك، مما أثار الذعر بين العملاء والموظفين. 

ومع تقدم الفيديو، يمكن رؤية حارس الأمن في البنك وهو يحاول إبعاد الحيوان بعصا، وينتهي الفيديو بالثور وهو يركض بينما يمكن رؤية حارس الأمن وهو يطارده.

وبحسب مسؤولو البنك، اقتحم الثور البنك بعد مواجهة مع ثور آخر خارج الفرع.

ثور بنك بنك هندي

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