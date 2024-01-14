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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الشرطة في الإكوادور، إطلاق سراح 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن في سجن إزميرالدس.

وكان هؤلاء الأشخاص ضمن 158 حارسا و20 موظفا إداريا جرى احتجازهم رهائن منذ يوم الاثنين في سبعة سجون على الأقل وسط تصاعد حاد في أعمال العنف بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ومساء الجمعة، هرب خمسة سجناء على الأقل من مجمع سجون جواياكيل في الإكوادور، وقُبض بعد فترة على اثنين منهم خلال عملية مطاردة واسعة النطاق، كما أعلنت الشرطة يوم السبت إطلاق سراح حراس احتجزهم نزلاء أحد السجون في البلاد كرهائن.

وأعلنت الشرطة في الإكوادور السبت إطلاق سراح 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن في سجن إزميرالدس.

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وقال مسؤولون إن ثمانية آخرين من موظفي السجون أُطلق سراحهم قبل مطلع الأسبوع.

وكانت وكالة السجون الوطنية قد أعلنت في وقت سابق السبت عن وقوع حوادث في عدة سجون دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتواجه الإكوادور أزمة أمنية تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية بعد اقتحام محطة تلفزيون على الهواء واحتجاز العشرات من موظفي السجون رهائن واختطاف أفراد من الشرطة.

وتواصل الشرطة والقوات المسلحة تنفيذ عمليات في جميع أنحاء البلاد، حيث جرى اعتقال أكثر من 800 شخص منذ بدء حالة الطوارئ يوم الإثنين.

الاكوادور إزميرالدس أمريكا أمريكا الجنوبية جواياكيل

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الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


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