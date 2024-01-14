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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

محمد فراج
محمد فراج

كشف الفنان محمد فراج عن سبب عدم مشاركته فى الماراثون رمضان القادم بالرغم إعتياد الجمهور على مشاهدة أعماله فى شهر رمضان.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال محمد فراج فى تصريحات تليفزيونية ، أنه لن يشارك فى ماراثون رمضان القادم لعام 2024 ، بسبب إنشغاله فى عمل أخر وهو مسلسل  “كتالوج” بمشاركة الفنانة ريهام عبد الغفور والذى سيعرض على netflix. 

ويعرض حاليًا مسلسل “بطن الحوت” من بطولة محمد فراج ، وهو قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات،  باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".

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وتمكن مسلسل بطن الحوت من بطولة الفنان محمد فراج ، من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد vip . 

واحتل مسلسل بطن الحوت والذي يتم طرح حلقاته تباعاً حالياً، من احتلال المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر وتلاه في نسب المشاهدة مسلسل الخائن.

ويرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم.

 

محمد فراج أعمال محمد فراج مسلسل بطن الحوت دراما رمضان 2024

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