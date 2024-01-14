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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": "الاستقرار الإقليمي" أحد محددات توجه السياسة الخارجية المصرية

صحيفة (الأهرام)
صحيفة (الأهرام)

أكدت صحيفة (الأهرام) أن الاستقرار الإقليمي، يعد أحد المحددات الحاكمة لتوجه وتحرك السياسة الخارجية المصرية في مناطق جغرافية مختلفة، خاصة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقرن الإفريقي والساحل الإفريقي، التي تشهد مظاهر للاضطراب السريع والمتلاحق.

وذكرت الأهرام - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (مصر وخطر التصعيد في البحر الأحمر) - أنه خلال السنوات القليلة الماضية، سقطت نظم وانهارت دول وتمددت ميليشيات وتوحشت تنظيمات الإرهاب، فيما تصاعد نفوذ جماعات "الإجرام المنظم"، وتوسعت رقعة صراعات مشتعلة؛ وهو ما يمثل ترجمة لنظرية "البيوت الخشبية" في العلوم السياسية، التي تشير إلى أن اندلاع نيران في أحد البيوت؛ ينتج عنه امتداد تلك النيران إلى بقية البيوت الملاصقة له؛ مما يستدعى التحرك الاستباقي من خلال آليات فعالة ومتعددة، "دبلوماسية واقتصادية وأمنية"؛ لتفادي أي تأثيرات من كرة النار المشتعلة، والتي تزيد من مضاعفات عدم الاستقرار الممتد.

وشددت الصحيفة على أن هذا المعنى عبرت عنه - بأشكال مختلفة - التصريحات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية، والتي كان أخرها أمس الأول، حيث أعربت مصر عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية فى منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن؛ وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر. 

ولفتت الصحيفة إلى ما أطلقته مصر - مؤخرا - من "إشارات تحذيرية"، محذرة من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الصحيفة أن الرؤية المصرية تتمثل في ضرورة العمل على حل أو على أقل تقدير تسوية الحرب في غزة، بالتوصل إلى تهدئة طويلة نسبيا بين طرفي الحرب وصولا إلى وقف مستدام لإطلاق النار يؤدي إلى تبادل للأسرى والمحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن تصبح إدارة القطاع في اليوم التالي خاضعة لوضع فلسطيني داخلي في إطار حل شامل يؤدي في الحاصل الأخير إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 لأن استمرار الحرب في غزة، يغري أطرافا مختلفة للتصعيد لحسابات مختلفة، وبما يؤدي إلى جر دول مثل لبنان واليمن إلى صراع بالغ التعقيد. 

واختتمت الصحيفة بالتشديد على ضرورة أن تتحسب القوى الدولية والأطراف الإقليمية، لخروج التصعيد عن السيطرة؛ بما يجعل الخسارة هي الحصاد الرئيسي للجميع.

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