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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس سلامة: اليوم كلنا صوت واحد وراء منتخبنا.. ونتمنى تحقيق اللقب الثامن

منتخب مصر
منتخب مصر

قالت الإعلامية لميس سلامة: “اليوم كلنا صوت واحد وراء منتخبنا ونشجع مصر، خاصة أن منتخبنا الوطني سيخوض أول لقاءات  بطولة أمم أفريقيا أمام منتخب موزمبيق، ونتمنى تحقيق الفوز وتوجيه جرس إنذار قوي”.

وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”: “نتمنى من المنتخب تحقيق البطولة للمرة الثامنة في تاريخ البطولة”.

 

من جانبها، أوضحت رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، أنها وجدت زحاما من المواطنين على تجديد اشتركات القنوات التي تذيع بطولة أفريقيا، وهو ما يدل على روح الانتماء، وذكرنا بمشاهد قبل بطولة أفريقيا في أعوام 2006 و2008 و2010.

 

غيرهم من اللاعبين

وأشارت رشا مجدي إلى أن المنتخب يضم نخبة من النجوم القادرة على تحقيق اللقب، على رأسها محمد صلاح ومحمد الشناوي وغيرهم من اللاعبين.

بطولة أمم افريفيا مصر منتخب موزمبيق برنامج “صباح البلد” روح الانتماء

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