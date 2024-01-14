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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات بايدن برفض الاستقلال.. وفد أمريكي يصل تايوان اليوم

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت الممثلية الأمريكية في تايوان، أن وفدًا من واشنطن يصل إلى تايبيه اليوم الأحد، وذلك عقب يوم من فوز مرشح الحزب الحاكم لاي تشينج تي في الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية، أن وفدًا من الكونجرس الأمريكي سيسافر إلى تايوان في شهر مايو للإعلان عن تضامن أمريكا مع الجزيرة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وبكين.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، يوم السبت، إن الوفد سيتوجه إلى تايبيه بعد تنصيب لاي تشينج تي الذي فاز بانتخابات الرئاسة في تايوان.

وكتب جونسون على حسابه بمنصة “إكس”: "من أجل التأكيد على التزام الكونجرس المستمر بالأمن والديمقراطية، أطلب من رؤساء لجان مجلس النواب السفر إلى تايبيه على شكل وفد".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما كان في طريقه إلى كامب ديفيد، أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن تايبيه تايوان انتخابات الرئاسة في تايوان

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