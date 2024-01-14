عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد لقمة العيش.. انتهاء حياة سائق بحادث تصادم في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة سائق في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز، ووجود ضحية.

حصاد 2023.. إنشاء وصيانة 129 مدرسة في سوهاج بتكلفة 703 ملايين جنيه

للحد من زيادة السكان.. رسالة ماجستير بقسم أمراض النساء بجامعة سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو (أيمن. ح. ا. م، 25 عامًا، سائق، يقيم دائرة مركز دار السلام)، على الطريق المشار إليه، اصطدم بسيارة نقل بالمواجهة قيادة المدعو (خلف. ح. ا. ع،51 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز)، وبسؤاله وسؤال عم المتوفي المدعو (رشيد. ا. م. ع. خ، 67 عامًا، تاجر، ويقيم بذات الناحية)، أفادا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إخميم سيارة نقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بـ "إيشارب" في سوهاج

ترشيحاتنا

بمساعدة خبراء إيرانيين وحزب الله.. الحوثيون ينقلون صواريخ باليستية وبحرية إلى الحديدة

رئيس الوزراء: حدة المشكلة السكانية بمصر تراجعت

تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

سامسونج تقهر جوجل وآبل.. سلسلة Galaxy S24 تأتي بتحديثات غير مسبوقة

دون مكياج وشعر كيرلي.. هند صبري تصدم متابعيها بصورة جديدة | شاهد

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ