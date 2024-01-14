عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

عرض أزياء غريب يثير
عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة

ارتدت أكثر من 100 من النساء أغرب الفساتين في لندن فيما وصف بأنه "أكبر احتفال في العالم بثقافة التنانين".

كان ذلك في حفلة RuPaul’s DragCon UK 2024 التي تم افتتاحها في ExCeL بلندن أمس السبت وهي الحفلة الأكثر شمولاً على وجه الأرض التي تعتمد على عرض أزياء غريب بألوان زاهية، وفقًا لموقع indy100.

كما أنها مكان آمن للضحك والرقص والاحتفال بكل ألوان قوس قزح.  وتجذب حفلة DragCon جميع الأعمار، من الصغار إلى الكبار، حيث ينجذب الأفراد إلى دوامة الألوان والنشاط التي تتماشى مع العروض بها. 

ويعرف RuPaul's DragCon UKبأنه حفلة للمعجبين بالبرنامج التليفزيوني الشهير RuPaul's Drag Race ومعرض لثقافة التنانين يقام في لندن. وانطلقت الحفلة لأول مرة في 18 يناير 2020.

الصور مع ملكات التنانين

ويقوم DragCon بتسويق نفسه لجميع الأشخاص من جميع الأعمار، وسوقه المستهدف هو الأطفال الصغار، الذين يجب أن يحضروا برفقة أولياء أمورهم. وإيراداته الثانوية تأتي من خلال التذاكر أما إيراداته الأساسية فتأتي من خلال فرص التقاط الصور مع الملكات.

تم افتتاح RuPaul’s DragCon UK 2024 على الرغم من غياب روبول أندريه تشارلز، مبتكر هذا الامتياز الدولي، بسبب حضوره في حفل توزيع جوائز Emmy Awards غدًا الاثنين في لوس أنجلوس.

وحضرت ميشيل فيزاج، التي تنافست في برنامج Strictly Come Dancing في عام 2019، افتتاح العرض بدلاً من (تشارلز)، جنبًا إلى جنب مع أحدث فائز في برنامج RuPaul’s Drag Race UKعلى قناة BBC Three، وهي جينجر جونسون.

ومن المقرر أن تتواجد ملكات التنانين البريطانيات، بما في ذلك الفائزات السابقات كريستال فيرساتشي، ولورانس تشاني، وداني بيرد، طوال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب المفضلات لدى المعجبين في المملكة المتحدة باغا تشيبز، وشيريل هول، وشيدر جورجيوس، وفيكتوريا سكون، وتيا كوفي.

ثقافة التنانين حفلة RuPaul s DragCon UK 2024 لندن RuPaul s Drag Race روبول أندريه تشارلز ميشيل فيزاج جينجر جونسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

بفضل البركان.. اكتشاف غابة متحجرة عمرها 23 مليون سنة في بنما| صور

منتج في حملة الانتخابات الرئاسية بتايوان يتسبب بدخول أشخاص للمستشفى| تفاصيل صادمة

أكبر من جبل إيفرست... «الشيطان» سيقترب من الأرض بهذا الموعد| ناسا توضح

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

دونالد ترامب.. ما علاقة الرئيس الأمريكي السابق بفضيحة جيفري إبستاين؟!

بالصدفة.. العثور على آثار نادرة عمرها 300 عام في جامعة كامبريدج| صور

بالإيميل.. أدلة تكشف استعداد إبستاين لتقديم رشاوى لأي شخص يكذب ادعاءات ضحيته

ليس النساء فقط.. دراسة بريطانية تكشف خضوع الرجال لهذه العلاجات سرًا| ما هي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: حدة المشكلة السكانية بمصر تراجعت

تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

سامسونج تقهر جوجل وآبل.. سلسلة Galaxy S24 تأتي بتحديثات غير مسبوقة

دون مكياج وشعر كيرلي.. هند صبري تصدم متابعيها بصورة جديدة | شاهد

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مدبولي: شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت 20 مليار جنيه أرباحًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ