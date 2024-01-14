احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

ارتدت أكثر من 100 من النساء أغرب الفساتين في لندن فيما وصف بأنه "أكبر احتفال في العالم بثقافة التنانين".

كان ذلك في حفلة RuPaul’s DragCon UK 2024 التي تم افتتاحها في ExCeL بلندن أمس السبت وهي الحفلة الأكثر شمولاً على وجه الأرض التي تعتمد على عرض أزياء غريب بألوان زاهية، وفقًا لموقع indy100.

كما أنها مكان آمن للضحك والرقص والاحتفال بكل ألوان قوس قزح. وتجذب حفلة DragCon جميع الأعمار، من الصغار إلى الكبار، حيث ينجذب الأفراد إلى دوامة الألوان والنشاط التي تتماشى مع العروض بها.

ويعرف RuPaul's DragCon UKبأنه حفلة للمعجبين بالبرنامج التليفزيوني الشهير RuPaul's Drag Race ومعرض لثقافة التنانين يقام في لندن. وانطلقت الحفلة لأول مرة في 18 يناير 2020.

الصور مع ملكات التنانين

ويقوم DragCon بتسويق نفسه لجميع الأشخاص من جميع الأعمار، وسوقه المستهدف هو الأطفال الصغار، الذين يجب أن يحضروا برفقة أولياء أمورهم. وإيراداته الثانوية تأتي من خلال التذاكر أما إيراداته الأساسية فتأتي من خلال فرص التقاط الصور مع الملكات.

تم افتتاح RuPaul’s DragCon UK 2024 على الرغم من غياب روبول أندريه تشارلز، مبتكر هذا الامتياز الدولي، بسبب حضوره في حفل توزيع جوائز Emmy Awards غدًا الاثنين في لوس أنجلوس.

وحضرت ميشيل فيزاج، التي تنافست في برنامج Strictly Come Dancing في عام 2019، افتتاح العرض بدلاً من (تشارلز)، جنبًا إلى جنب مع أحدث فائز في برنامج RuPaul’s Drag Race UKعلى قناة BBC Three، وهي جينجر جونسون.

ومن المقرر أن تتواجد ملكات التنانين البريطانيات، بما في ذلك الفائزات السابقات كريستال فيرساتشي، ولورانس تشاني، وداني بيرد، طوال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب المفضلات لدى المعجبين في المملكة المتحدة باغا تشيبز، وشيريل هول، وشيدر جورجيوس، وفيكتوريا سكون، وتيا كوفي.