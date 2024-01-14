انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار وبرودة شديدة.. ماذا يخبئ شتاء 2024؟

تقلبات فجائية وأجواء شديدة البرودة وطقس غير مستقر بدأت تعيشها كل الأنحاء والمناطق في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وأمطار على السواحل الشمالية.

طقس غير مستقر

سحب ممطرة على عدة المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما حذرت من استمرار سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والصحراء الغربية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت خرائط الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وسط اضطراب البحر المتوسط على فترات متقطعة ويتراوح ارتفاع الموج ما بين (1.5-2.5م).

وكشفت الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الآن على كافة الأنحاء وتسجل أقل من 10 مئوية، وتظل الأجواء شديدة البرودة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة

تحذير من طقس شديد البرودة

توقعت خرائط الطقس أن المحافظات التي تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة هي:

الإسكندرية .

مطروح.

البحيرة.

كفر الشيخ.

دمياط.

بورسعيد.

ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية .

وناشدت الأرصاد الجوية عدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية في الشوارع أثناء سقوط الأمطار والاحتماء في مداخل العقارات، وعدم القيادة إلا في الضرورة القصوى، وتهدئة السرعة وتشغيل المساحات بصورة مستمرة.

حيث يسود حالة الطقس اليوم أجواء مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للدفء على جنوب البلاد، دافئ على جنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلًا متوقع أن يسوده أجواء شديدة البرودة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

من المتوقع سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة

ظواهر جوية تضرب المحافظات

وكانت كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستضرب المحافظات.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، إن حالة الطقس خلال الأيام الحالية يشهد انخفاضا في درجات الحرارة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

وتابعت: ستشهد أغلب محافظات الجمهورية بدءًا من اليوم نشاط لحركة الرياح، مما يجعل المواطنين يشعرون ببرودة الطقس.

وأوضحت أن نشاط الرياح سيؤدي إلى وجود للرمال المثيرة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب المحافظات، موضحة أن اليوم المنخفض الجوي يتعمق في طبقات الجو مع تواجد للكتل الهوائية سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة وسيسبب الصقيع.

وأشارت منار غانم إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على بعض المحافظات الساحلية، موضحة أن المحافظات الداخلية بالقاهرة الكبرى تشهد تساقطًا للأمطار الخفيفة.

لدكتورة منار غانم،

شهر طوبة والأمثال الشعبية

ويذكر أن شهر طوبة بدأ 9 يناير ويستمر حتى 7 فبراير 2024، ويشتهر بأنه أبرد شهور السنة، وعادة ما تكثر خلال هذا الشهر الظواهر الجوية الشتوية والباردة، كالأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وجاءت شهرة شهر طوبة بالأمثال الشعبية التي نسبت إليه، مثل: طوبة يخلي الصبية كركوبة وطوبة أبو البرد والعنوبة، وأبرد من مياه طوبة، وطوبة بينشف العرقوبة، وجاءت تلك الأمثال نظرا لانخفاض درجة الحرارة الشديدة به.

يرجع سبب تسمية شهر طوبة بهذا الاسم إلى المصريين القدماء، إذ إنهم ربطوا بين تسمية تلك الشهور وبين آلهتهم ومواسم الزراعة والطقس على مدار العام.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09.

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07.

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 08.

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.