مدبولي يشهد تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل احتفالية تسليم أول 3 أبراج، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم البرج الأيقونى، وتنفذها الشركة الصينية، لصالح وزارة الإسكان.

ويقع المشروع في المنطقة المركزية للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 505 آلاف متر مربع.

تبلغ مساحة البناء الإجمالية للبرج الأيقوني 241 ألف متر مربع ويبلغ ارتفاع البناء له 385 مترًا، وهو مبنى شاهق EPC يجمع بين المكاتب والفنادق والأعمال التجارية ويمكن من البرج مشاهدة المعالم المحيطة به وغيرها، كما أنه سيكون أطول مبنى في أفريقيا بعد الانتهاء من بنائه.