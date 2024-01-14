الرعاية الصحية تعلن اعتماد 9 منشآت تابعة للهيئة في أسوان والأقصر وبورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح اعتماد 9 منشآت صحية جديدة تابعة لهيئة الرعاية بثلاث محافظات من المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "أسوان، الأقصر، بورسعيد"، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت الصحية شملت حصول وحدتي طب أسرة "العضايمة، والحبيل" التابعين للهيئة في الأقصر على الاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بالإضافة إلى الاعتماد المبدئي لوحدات طب أسرة "العوضلاب، جعفر الصادق، النزل، الدقاديق، الشيخ مصطفى، وأبو سمبل" في أسوان، واستكمال اعتماد مركز طب أسرة العرب التابع للهيئة في بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه بلغ إجمالي المنشآت الصحية التابعة الهيئة المعتمدة حتى الآن 174 منشآة صحية في 6 محافظات تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، منهم 113 منشآة معتمدة و61 منشآة اعتماد مبدئي.

الانتهاء من الاعتماد أو الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية التابعة والمنقول تبعيتها للهيئة

وتابع الدكتور السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية هي أكبر جهة في القطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية حاصلة على الاعتماد أو الاعتماد المبدئي، لافتًا إلى الانتهاء من الاعتماد أو الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية التابعة والمنقول تبعيتها للهيئة في بورسعيد بنسبة 96%، والأقصر 97%، والإسماعيلية 75%، وجنوب سيناء 90%، وأسوان 16%، والسويس 35%.

وثمَّن الدكتور السبكي، كافة الجهود المبذولة لفرق العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.