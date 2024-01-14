رسوخ جذور الديمقراطية.. بيان عاجل لـ ألمانيا بشأن نتائج انتخابات تايوان

علقت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، على نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان، والتي فاز فيها مرشح الحزب الحاكم لاي تشينج تي، قائلة إن الانتخابات الحرة أظهرت مدى رسوخ جذور الديمقراطية في تايوان.

وذكرت الخارجية الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم، الأحد، أن الانتخابات الحرة والسلمية في تايوان أظهرت مرة أخرى مدى رسوخ جذور الديمقراطية فيها، ومدى تطلع الناخبين إلى القيم الديمقراطية.

وهنأت الوزارة جميع الناخبين والمرشحين الذين شاركوا في الانتخابات، وكذلك المنتخبين، لافتة إلى أن ألمانيا تتمتع بعلاقات وثيقة وجيدة مع تايوان في العديد من القطاعات، وترغب في توسيع هذه العلاقات في إطار سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها.

وأكدت الخارجية الألمانية أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان لهما أهمية حاسمة بالنسبة للمنطقة وخارجها.

وأشارت إلى أن ألمانيا تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن وبناء الثقة، ولا يمكن تغيير الوضع إلا بالطرق السلمية وبالاتفاق المتبادل، معربة عن أملها في أن يواصل الجانبان تعزيز جهودهما لإعادة فتح الحوار.