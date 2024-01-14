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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الأسبوع الـ23 من الخطة التدريبية للمحليات بـ 5 دورات بمركز سقارة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينطلق الأسبوع التدريبي 23 من الخطة التدريبية للمحليات، اليوم ، الأحد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ويتم تنفيذ  5 دورات تدريبية وهي : دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، ودورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية"، والاسبوع الثاني لدورة "تأهيل مديري مكاتب السادة القيادات العليا بالمحافظات (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ويستفيد من تلك الدورات 157 متدربَا من جميع المحافظات.

 

يأتي ذلك في إطار أهمية الدورات التدريبية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

 

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز تدريب سقارة يعد مركز إعداد القيادات المحلية بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد المميز خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم في التدريب بمختلف المجالات، لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة لديهم، و أيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات وتعزيز القدرات على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات.

دورات تدريبية مركز سقارة التنمية المحلية

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