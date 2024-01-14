مدبولي: الحكومة تعمل على تحقيق أفضل جودة حياة للمواطن المصري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برج الc3 ضمن الأبراج المسلمة للحكومة من الشركة الصينية.

واستمع مدبولي لشرح حول الأبراج المسلمة الc3,c4,c11 .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت أرباح 20 مليار جنيه، ودفع ضرائب ٤ مليارات جنيه للدولة.

وأضاف مدبولي خلال احتفالية تسليم ٣ أبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة أن صندوق النقد الدولي أكد أن عام ٢٠٢٤ عام تحدي لكل الدول النامية.

مشيرا إلي أن الأحداث الجارية في المنطقة تضيف ضغوطا كبيرة علي الدولة المصرية، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي استعادة المسار الاقتصادي خلال ال ٦ سنوات المقبلة لتحقيق أفضل جودة حياة للمواطن المصري.

IMG-20240114-WA0057

IMG-20240114-WA0058