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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

صدى البلد

حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على  برنامج زمن الذى تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب وفاجأ أحد المعجبين بطلب للزواج منها وتقديم خاتم سوليتير.

شاهد الفيديو:

وطلب الشاب المعجب ويدعى ميشال بطلب الزواج من نوال الزغبي على الهواء مباشرة خلال البرنامج وقدم لها خاتم سوليتير وباقة من الورد.

 

وأعرب أحد معجبي الفنانة هيفاء وهبي عن سعادته الكبيرة بلقائها، خلال حفل ملك جمال لبنان.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يبكي بشدة بعد رؤيته الفنانة هيفاء وهبي وهى في سيارتها، وقبّل يدها، وتأثرت هيفاء ببكائه قائلة: دول دموع الفرح أنا مبسوطة إني شوفتك.

وظهرت الفنانة أصالة نصري، في مقطع فيديو قصير، تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على موقع اكس تويتر سابقا، من حفلها أمس في أبوظبي بدولة الإمارات.

وظهرت أصالة تسأل أحد الحضور بحفلها سر ارتدائه ملابس صيفية (نصف كوم) في الشتاء، ليرد عليها بصوت عالي قائلا: «أصالة صوتك بيدفي»، وشعرت أصالة بالخجل وردت قائلة: «ماشي».

شاهد الفيديو:

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