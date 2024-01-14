هاني حتحوت يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال أسبوعين

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن فتح القيد للنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس تويتر سابقًا .

وكتب هاني حتحوت :"المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير : سيتم فتح القيد خلال أسبوعين على الأكثر.. وسيتم الإعلان عن الصفقات تباعًا ".



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربيوالأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.