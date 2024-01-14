بسبب الحرب.. عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأنه من المتوقع ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 6.6% في عام 2024 بسبب الحرب على غزة.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يرتفع سقف عجز الميزانية الإسرائيلية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 2.25%، وفقًا لمسودة ميزانية 2024 المعدلة.

وسيبدأ الوزراء في وقت لاحق من اليوم، الأحد، مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل على غزة، ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح غد، الاثنين.

ووفقا لمسودة الميزانية، فإن الحرب مع حماس التي بدأت في 7 أكتوبر ستخفض النمو الاقتصادي لعام 2024 بنسبة 1.1 نقطة مئوية بعد خسارة متوقعة قدرها 1.4 نقطة في عام 2023.

ويقدر التأثير المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 على افتراض انتهاء القتال العنيف في الربع الأول.