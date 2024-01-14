حلوان الاهلية: التقديم لتنسيق الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا واحذروا المكاتب غير الرسمية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن التقدم للكليات المقرر القبول بخا بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ للفصل الدراسي الثاني إلكترونيا فقط وذلك عن طريق الرابط المخصص لذلك.

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

وأكدت إدارة جامعة حلوان الأهلية أنه ليس لها اي مكاتب تعليمية او وسطاء للتقديم و الالتحاق بها و ان التقدم من خلال الموقع الالكتروني فقط و انه للتواصل مع الجامعة يجب الحضور لمقر الجامعة او معرفة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الموقع الالكتروني ولا يجب علي الطلاب اتباع مكاتب التنسيق الغير رسمية للالتحاق بالجامعات .

واستقبلت جامعة حلوان الأهلية هذا العام 4300 طالب منذ بداية العام الدراسي العام الدراسى 2023-2024، وتم تحقيق إيرادات العام الحالى ما يقرب من 160 مليون جنيه إلى الآن، وتم الانتهاء من 17 برنامجًا، من خلال 8 كليات .

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، حيث زار كلية التربية الموسيقية وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية وقد تفقد أيضا أعمال التطوير بالكلية وبزيارة كلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، وكذلك تفقد كلية الفنون الجميلة وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية.

وخلال الجولة التقى الدكتور قنديل بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات.

وأكد الدكتور قنديل على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

واستمع الدكتور قنديل خلال جولته إلى ملاحظات واستفسارات الطلاب حول سير الامتحانات، مؤكداً حرص الجامعة بالالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات