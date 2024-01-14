عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان الاهلية: التقديم لتنسيق الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا واحذروا المكاتب غير الرسمية

الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن التقدم للكليات المقرر القبول بخا بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  للفصل الدراسي الثاني  إلكترونيا فقط وذلك عن طريق الرابط المخصص لذلك.
http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

وأكدت إدارة جامعة حلوان الأهلية أنه ليس لها اي مكاتب  تعليمية او وسطاء للتقديم و الالتحاق بها و ان التقدم من خلال الموقع الالكتروني فقط  و انه للتواصل مع الجامعة يجب الحضور لمقر الجامعة او معرفة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الموقع الالكتروني ولا يجب علي الطلاب اتباع مكاتب التنسيق الغير رسمية للالتحاق بالجامعات .

واستقبلت جامعة حلوان الأهلية هذا العام  4300 طالب منذ بداية العام الدراسي العام الدراسى 2023-2024، وتم تحقيق إيرادات العام الحالى ما يقرب من 160 مليون جنيه إلى الآن، وتم الانتهاء من 17 برنامجًا، من خلال 8 كليات .

 

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، حيث زار كلية التربية الموسيقية وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية وقد تفقد أيضا أعمال التطوير بالكلية وبزيارة كلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، وكذلك تفقد كلية الفنون الجميلة وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية.

وخلال الجولة التقى الدكتور قنديل بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات.

وأكد الدكتور قنديل على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

واستمع الدكتور قنديل خلال جولته إلى ملاحظات واستفسارات الطلاب حول سير الامتحانات، مؤكداً حرص الجامعة بالالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات

Jobs Education إدارة جامعة حلوان البرامج الدراسية المتاحة البرامج الدراسية الفصل الدراسي الثاني بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

نمو اقتصادي قريب.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمواطنين|وموعد الخروج من الأزمة

شاهد.. بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 يعبر عن روح الفن المصري

لوك جديد.. بشرى تستعرض جمالها بأحدث ظهور| شاهد

أنا معترف.. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة والرشوة| فيديو

جهود مواجهة تغير المناخ|رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة البيئة عددا من ملفات العمل

أبو العينين مشيدا بكلمة رئيس النواب عن معبر رفح: كشفت عن موقف مصر الرافض للادعاءات الإسرائيلية المفضوحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها النادر معه.. تعرف على أبناء صفية العمري

انتبه.. هذه الوضعية أثناء النوم تزيد من رؤيتك للكوابيس

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صفية العمري خطفت الأنظار بعد الـ70.. شاهد

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ