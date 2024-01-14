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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جهود مواجهة تغير المناخ|رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة البيئة عددا من ملفات العمل

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل وزارة البيئة، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية البيئة بالوزارة.

 

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جانباً من جهود الوزارة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي خلال عام 2023، وكذا الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، استكمالاً لدور مصر الريادي بعد نجاح استضافتها ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

 

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أبرز التوصيات الصادرة عن اجتماعها بعدد من الخبراء لمناقشة المسودة المقترحة لدراسة موجات الطقس الحارة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدراسة موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء وآليات التعامل معها، وعلاقتها بالقطاعات التنموية المختلفة.

 

وتناولت الوزيرة أيضاً أبرز المحاور التي تطرق لها الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، الذي عُقد مؤخراً برئاستها، في إطار العمل على تعظيم وتنمية موارد الصندوق واستدامتها لتعزيز دوره في حماية البيئة وتنفيذ المشروعات البيئية.

 

كما لفتت وزيرة البيئة إلى أبرز نتائج انعقاد فعاليات الدورة الجديدة لمعرض Plastex2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من ۹ إلى ۱۲ يناير ۲۰۲٤، مؤكدة أهمية هذا الحدث في تقديم الدعم الفني والحوافز الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

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