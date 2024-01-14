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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لبطولة كأس دبي.. تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

صدى البلد

أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية بالإضافة إلى التصدي للتصويبات من مسافات قريبة من المرمى.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الرجاء المغربي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الوحدة الاماراتي فريق الزمالك علاء الدين نادي الوحدة الاماراتي محمد عواد

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