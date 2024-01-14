الثلاثاء.. انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي للأورام

تعقد الجمعية الدولية للأورام برئاسة الدكتور هشام الغزالي وبمشاركة ١٢ جمعية عالمية من بينها الجمعية الأمريكية للأورام “اسكو”، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الافريقية للأورام.. اورتك..، والجمعية الأوروبية للعلاج الأورام ، المؤتمر الصحفى للمؤتمر العالمي للأورام.

ويعقد المؤتمر الدولى السادس عشر برعاية و حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزارة الصحة والسكان الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

ويحضر المؤتمر أكبر أطباء الأورام في مصر و العالم للإعلان عن الجديد في علاج الأورام، والخطوط الإرشادية العالمية الجديدة في علاج الأورام، والتشخيص الجيني والعلاج المشخصن.

وسيتم عقد المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤

