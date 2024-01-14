عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رفع الحصانة عن الوليلي.. برلماني: الدولة حريصة على مكافحة الفساد وإرساء الشفافية والنزاهة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملا.

وقال فهمي ، في بيان اليوم ، إن من مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر نحوها هي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي رسخت لمبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفاداها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.

ووجه عضو مجلس الشيوخ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الشديد على إقامة دولة الدستور والقانون ضد كل من تسول له نفسه أنه قادر على الإفلات من العقاب واستخدام السلطات والنفوذ وتسخيرها لتمرير مخالفاته وتكون غطاءً لأخطائه والتعدي على حقوق هذا الشعب، فمصر قادرة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل علي الوقاية منه ومكافحته.

وثمن فهمي قرارات مجلس النواب في جلسته العامة اليوم بالموافقة على رفع الحصانة عن أحد نوابه، وتحويل أخرى إلى لجنة القيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما ارتكبوه من مخالفات وسلوكيات غير قانونية تستوجب المساءلة وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون والالتزام والإرادة السياسية، واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات بدون رصيد.
 

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب/ مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

 

وأشار إلى أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.

النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة الحصانة رفع الحصانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

ماس كهربائي السبب .. إخماد حريق داخل مصنع كاربيتشر للأثاث بالقطامية

نمو اقتصادي قريب.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمواطنين|وموعد الخروج من الأزمة

شاهد.. بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 يعبر عن روح الفن المصري

لوك جديد.. بشرى تستعرض جمالها بأحدث ظهور| شاهد

أنا معترف.. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة والرشوة| فيديو

جهود مواجهة تغير المناخ|رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة البيئة عددا من ملفات العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها النادر معه.. تعرف على أبناء صفية العمري

انتبه.. هذه الوضعية أثناء النوم تزيد من رؤيتك للكوابيس

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صفية العمري خطفت الأنظار بعد الـ70.. شاهد

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ