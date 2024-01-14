صبحي يُوجه بفتح المنشآت الرياضية لمشاهدة مباريات منتخب مصر بأمم إفريقيا

وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بفتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية من مراكز الشباب والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية والأندية أمام المواطنين؛ لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وأشاد الوزير - في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ - بكافة الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها هذه المنشآت الشبابية والرياضية لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني بمراكز الشباب والأندية والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية بالمجان للجمهور.

وتم تزويد العديد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، بـ"بروجوكتور" وشاشات تليفزيون لنقل لأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة؛ لإتاحة الفرصة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات.