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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديثات جذرية في هواتف سامسونج S21 و S22 وS23

تحديثات جذرية في
تحديثات جذرية في هواتف سامسونج S21 و S22 وS23

بدأت سامسونج في طرح حزمة أمان شهر يناير 2024 لمجموعة من هواتف Galaxy الذكية، بدءًا من سلسلة Galaxy S23، بالإضافة إلى عائلتي Galaxy S22 و S21 الشهيرتين.

يبلغ حجم التحديث، الذي تم تعريفه بإصدارات البرامج الثابتة S91xBXXS3BWL3 و S90xBXXS7DWL3 و G99xBXXS9FWL9 لسلسلة S23 و S22 و S21 على التوالي، حوالي 400 ميجابايت ويعالج عددًا كبيرًا من الثغرات الأمنية.

على وجه الخصوص، يعالج ما يقارب 75 ثغرة أمنية، مع تصنيف غالبيةها على أنها ذات أولوية "عالية"، مما يعني أنه يمكن استغلالها من قبل المهاجمين.

يتعلق أحد الإصلاحات الحاسمة بثغرة أمنية في "خدمة الإشعارات" على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 11 إلى 14. قد يكون هذا الإصدار قد سمح لمهاجم بالوصول إلى معلوماتك الشخصية.

تحديثات جذرية في هواتف سامسونج S21 و S22 وS23

يأتي إصلاح مهم آخر لمعالجة ثغرة أمنية بمستوى "عالي" في عملية إقران Bluetooth، حيث تمنع المهاجمين من إقران أجهزتهم بهاتفك دون موافقتك.

بينما لم يتم تأكيده بشكل صريح، قد يتضمن التحديث أيضًا إجراءات حماية شاشة Burn-in التي طال انتظارها من سامسونج. وقد أقرت الشركة بهذه المشكلة في ديسمبر ووعدت بإصلاحها في "الإصدار التالي من التحديث". ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التصحيح المعين يفي بهذا الوعد.

إذا لم تتلق التحديث بعد، يمكنك التحقق منه يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات> تحديث البرنامج على جهازك.

تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S24 الوشيك في 17 يناير. ويعد هذا الحدث بالكشف عن الجيل القادم من هواتف سامسونج الذكية الرائدة، Galaxy S24 و S24 Plus و S24 Ultra، والتي يُتوقع أن تعرض تحسينات كبيرة مقارنة بسابقاتها.

إلى جانب الأجهزة الجديدة، تستعد سامسونج أيضًا لعرض "Galaxy AI"، وجهة نظرها في الذكاء الاصطناعي الذي يجمع بين الخدمات على الجهاز والدعم القائم على السحابة. إحدى الميزات الأولى التي تم التلميح إليها هي "AI Live Translate Call"، والتي تعد بترجمة الصوت والنص في الوقت الفعلي أثناء المكالمات الهاتفية.

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