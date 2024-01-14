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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رشوان: مصر لن ترد على اتهامات الصغار بشأن معبر رفح

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للإستعلامات إن مصر غير مهتمة بالرد على الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح، فمصر غير متهمة بذلك، فالدولة المصرية مهتمة ببذل الجهود الحقيقية والمباشرة والموضوعية من أجل إنهاء هذه المعاناة الإنسانية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية، فمصر تفعل هذا ليس ردا على صغار، ومصر تبذل هذه الجهود من أجل فلسطين ودورها.

وأضاف رئيس الهيئة العامة المصرية للإستعلامات خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن مصر تقوم بدورها الذي بدأته منذ اللحظة الأولى للأزمة ولا تكترث لما يقال حولها، ومصر بذلت أقصى الجهود وسوف تبذل المزيد للحفاظ على أمنها القومي، وعلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن العالم يتحمل مسؤليته في حفظ أرواح المواطنين في غزة.

الادعاءات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية المعاناة الإنسانية تصفية القضية الفلسطينية

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