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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

صدى البلد

أثارت صورة لسفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر، موجة واسعة من الجدل خاصة بعد ما استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا منطقة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، حيث زعم البعض أن الحوثيين أطلقوا صاروخا استهدف هذه السفينة الأمريكية ما أدى لتدميرها.

حقيقة تدمير سفينة امريكية على يد الحوثيون 

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية، صورة لسفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر، إلا أن بالبحث تبين أن الصورة منشورة في حسابات ومواقع إخبارية أمريكية عدة ولكن عام 2022، ما ينفي صلتها بالأحداث الحالية، وذلك بحسب موقع  “فرانس برس”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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