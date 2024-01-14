الزمالك يخوض مباراة ودية أمام الشباب الكويتي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الشباب الكويتي على ملعب النادي في إطار استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وكان الزمالك سبق وخاض مباراتين وديتين أمام كسكادا وعثماثون طنطا الأسبوع الماضي، فاز في الأولى برباعية دون مقابل وفاز في الثانية بثمانية أهداف دون رد.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.