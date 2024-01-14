منافس مصر| نجم الرأس الأخضر: نملك عقلية جديدة

سيشارك، ريان مينديز، للمرة الرابعة مع منتخب بلده الرأس الأخضر، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهو نفس العدد الذي عرف فيه منتخب الرأس الأخضر المشاركة في أكبر حدث قاري إلى الآن.

كان، مينديز، أحد اللاعبين البارزين خلال كأس أمم إفريقيا، 2021 الكاميرون، توتال إنيرجيز، عندما قاد منتخب بلده للتأهل إلى ثمن النهائي.

وقال مينديز: "لدي نفس الرغبة مثل اليوم الأول. إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أرتدي الحذاء الرياضي وأذهب للدفاع عن ألوان الرأس الأخضر في الملعب. أبلغ من العمر 34 عاما الآن، لكنني أشعر أنني بحالة جيدة جسديا ونفسيا. "

وأكد ابن مدينة "فوجو" إنه يأمل في تكرار نفس المشوار المحقق في الكاميرون قبل سنتين، على الأراضي الإيفوارية، مضيفا: "هناك عقلية جديدة استقرت في المنتخب. كانت نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون محفزة، وكنا نعلم أننا قادرون على القيام بأشياء جميلة ولكننا واجهنا صعوبة في تحقيقها. اليوم، اختنقت المجموعة من اللاعبين الشبان الجائعين، ومن المثير للاهتمام رؤية دوافعهم. "

واختتم : " سيكتشف 11 لاعبا من بين 25 في قائمة منتخب الرأس الأخضر، العرس القاري الكروي لأول مرة، وهذه المجموعة مدهشة. إنها مذهلة. لأنها غير معرضة للضغط وجادة للغاية في العمل. ومن الجميل حقا أن أكون معها".