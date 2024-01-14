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رئيس التحرير
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برلمان

حزب "المصريين" يؤكد استمرار الجهود والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

المستشار حسين أبوالعطا
المستشار حسين أبوالعطا

عقد المكتب التنفيذي لحزب المصريين اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، بتوجيهات من المستشار حسين أبوالعطا رئيس الحزب، وذلك لبحث خطة العمل المستقبلية والوقوف على ما تم انجازه خلال الفترة المنقضية، فضلًا عن عرض الأفكار الجديدة للأمانات فى التواصل مع الجماهير والتواجد بالشارع المصرى لخدمة المواطنين وتدريب الكوادر الشبابية وتأهيل ودعم المرأة، إلى جانب بحث الرؤى والأطروحات التي سيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني.

وترأس محمد نافع مساعد رئيس حزب "المصريين"، الاجتماع، موجهًا الشكر لقيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا على الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بالمزيد من الجهد والعمل من أجل دعم الدولة المصرية فى رؤيتها نحو الجمهورية الجديدة الذى يأملها المصريون، بالإضافة إلى التواجد المستمر فى الشارع المصرى لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، ووأد الفتن والشائعات التى تعطل من قاطرة البناء والإصلاح للدولة المصرية.

وأكد مساعد رئيس حزب "المصريين" أن الحزب بجميع قياداته وأماناته يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما بعد حجم النجاحات التي حققتها السياسات المصرية في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي عملت جاهدة على نظرية التأهيل قبل التمكين ضمن آليات تأهيل وتمكين الشباب المصرى والمرأة المصرية، وهو ما أثمر عن اكتشاف الكوادر الشبابية القادرة على قيادة المستقبل، ومن ثم دعم قاطرة الإصلاح والتعمير التى نحن بصددها اليوم.

وأضاف "نافع" أنه يقع على عاتقنا كأحزاب وقوى وطنية سياسية، المساهمة في تصدير الصورة الإيجابية إلى العالم الخارجي لتأكيد أن مصر بلد عصية على الاختراق، وأن المصريين يزدادون قوة وصلابة ولحمة في وقت الصعاب، معربًا عن ثقته الكاملة في الرئيس السيسي والحكومة المصرية وتحركاتهم وخطواتهم وإجراءاتهم في الحفاظ على أمن مصر القومي وشعبها من كافة المخاطر التي تُحيط بها في ظل الأزمات المشتعلة في المحيط الإقليمي، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية حتى تعبر الدولة المصرية هذه المرحلة العصيبة من عمر البلاد.

جاء ذلك بحضور كل من:- المهندس سليم الديب مساعد رئيس الحزب، المستشار خالد السيد مساعد رئيس الحزب، محمد عيسى النقيب مساعد رئيس الحزب، الدكتورة نجلاء شطا، عضو الهيئة العليا، المهندسة مروة الطحاوي أمين لجنة المرأة، والدكتور محمد الغمري، أمين لجنة التعليم.

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