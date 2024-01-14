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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا| الشقيقان أيوا: نحلم بتتويج منتخب غانا باللقب

الشقيقان ايو
الشقيقان ايو

13 عامًا وهما يحملان ألوان المنتخب الغاني جنبا إلى جنب، 13 سنة وهما يجعلان عائلتهما فخورة بهما، أيو، الورثة الجديرين لوالدهما، عبيدي بيلي، المُتوج بكأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، خلال المرة الأخيرة التي فاز بها "النجوم السوداء" باللقب عام 1982. للمرة السادسة في مشوارهما الكروي، سيدافع الشقيقان، أندري وجوردان أيو، عن ألوان منتخب بلدهما غانا.

وصل الغانيون في صحة جيدة إلى أبيدجان، لخوض الدور الأول من كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز. 

كان أندري أيو، قائد المنتخب الغاني، هو أول من أكمل غذاءه، وجاء لإلقاء التحية، ثم نادى شقيقه ليعلمه أن ممثليCafonline.com جاهزين لإجراء الحوار، ليصل، جوردان، على الفور بابتسامة عريضة على شفتيه.

يحب الشقيقان الغانيان هذه المنافسة من أعماق قلوبهما: "عليك أن تلعبها لفهم التزامنا، هذه الكأس لها شيء مميز". حتى المغامرات الخاطئة التي مرا بها خلال هذه البطولة، لا تمنعهما من الانضمام إلى أكبر حدث رياضي يتم تنظيمه على الأراضي الإفريقية.

بدأت مغامرة الثنائي مع المنتخب الغاني في نهائيات كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، سنة 2012، في فرانسفيل، الجابون. 

طأندري، الشقيق الأكبر كان أحد أعمدة المنتخب الغاني، ويملك ابن منطقة "سيكلين" سجل جيد مع المنتخب الوطني، الحاصل على الميدالية البرونزية في كأس أمم إفريقيا 2008، وبطل العالم تحت 20 سنة في 2009، وصل إلى ربع نهائي كأس العالم 2010، وكان يأمل في الفوز بلقب بطل إفريقيا إلى جانب شقيقه جوردان. 

وقال أندري: "بالطبع عندما جاء، كان من واجبي أن آخذه تحت جناحي بما أنني من أعمدة المنتخب، ولكن أيضا كأخ. لن أقول إن اللعب مع، جوردن، عزز علاقتنا. لطالما كانت لدينا علاقة قوية منذ 11 سبتمبر 1991 (تاريخ ميلاد جوردان أيو)".

انتهت محاولة الشقيقان الأولى لتحقيق اللقب القاري، في نصف النهائي أمام بطل نسخة 2012 زامبيا بنتيجة 1-0: "لقد كانت تجربة أولية. كانت خطواتي الأولى مع غانا في كأس الأمم الإفريقية، توتال إنيرجيز، على الرغم من أنني لم ألعب كثيرا، إلا أنني لاحظت وتعلمت الكثير من خلال ملاحظتي. كنت أعرف مسبقا بطريقة ما في هذه المسابقة، سواء مع والدي أو مع أخي، كانوا يتحدثان معي باستمرار عن هذه البطولة وخصوصياتها، أردت تمامًا المشاركة في صنع تجربتي الخاصة".

في عام 2015، تأهلت غانا مرة أخرى لكأس أمم إفريقيا. في غضون ذلك، أصبح، جوردان، مهاجما أساسيا سواء مع ناديه إف سي لوريان، الذي حمل ألوانه حتى أصبح أحد أفضل لاعبي دوري الدرجة الأولى الفرنسي، أو في المنتخب الوطني: "لقد التحقت بثقة كاملة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في غينيا الاستوائية. مع أندري، كنا نتدارك لأننا لم نخض نسخة 2013، كنا نعلم أنه يمكننا القيام بشيء رائع. ليس من قبيل المصادفة أن أعظم ذكرياتي في كأس أمم إفريقيا مرتبطة هذا العام، خاصة مباراة غينيا الاستوائية، حيث سجلت الهدف الأول وأندري سجل الثالث. كنا هدافين في نفس المباراة، في منافسة مرموقة مثل كأس أمم إفريقيا، أعطتني أعظم عاطفة في مسيرتي الدولية". قبل أن يضيف مهاجم لوهافر: "معًا، نحن أقوى، نعرف بعضنا البعض عن ظهر قلب".

ومع ذلك، مازال الثنائي متأثر من خسارة اللقب، خلال النهائي الشهير آنذاك أمام كوت ديفوار في ركلات الترجيح عندما تم التقاط الصورة لأندري أيو، بين أحضان شقيقه الصغير: "لقد اقتربنا كثيرا آنذاك. لقد أردنا التتويج بشدة، كان الأمر كله يتعلق بالتفاصيل ".

سيكون قائد "النجوم السوداء" البالغ من العمر 34 عاما، معنيا بالمشاركة الثامنة له في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، في بلد يحبه: "أطفالي لديهم دم إيفواري يسيل في عروقهم. أنا في بلدي الثاني. سيكون لدينا دعم للحصول على هذا اللقب. "

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