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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار البرلمان الأخير بشأن نائب الشيكات..هذه حالات نزع الحصانة عن النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالات رفع الحصانة وشروط طلب الرفع عن أعضاء مجلس النواب خصوصا بعد قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إعمالًا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس، جراء واقعة إصداره لشيك بدون رصيد، فجاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

شروط طلب رفع الحصانة عن نواب المجلس

وجاءت المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتوضح شروط طلب رفع الحصانة عن النائب؛ فإذا كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية يشترط أن يكون مقدما من النائب العام، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يوضح الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

أما إذا كان طلب رفع الحصانة مقدم ممن يريد رفع الدعوى مباشرةً؛ فيقدم الطلب مرفقًا بصورة من عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة لها مع توضيح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

بعد ذلك يحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة إلى مكتب المجلس لبدء فحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط في الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة، وإذا كان الطلب يوافق الشروط المذكورة وفقًا للمادة السابقة يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، ومن ثًم النظر والبت في الطلب على وجه السرعة، وفقًا لنص المادة 358 من لائحة المجلس.

شروط رفع الحصانة 


وتنص المادة 356 من لائحة مجلس النواب، لا يجوز تقديم طلب رفع الحصانة إلا في حالة التلبس بالجريمة، ولا يحوز أن تُتخذ أي إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة ضد النائب إلا بعد إذن من المجلس، ذلك في أثناء دور انعقاد المجلس.

وتجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس النواب ورد له  كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

النائب لم يقدم  الإفادة

وأشار إلى أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.

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