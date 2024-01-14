نجم منتخب مالي: سعيد بالمشاركة في أمم إفريقيا بكوت ديفوار

يتطلع لاعب خط الوسط الميدان الدفاعي المالي، إيف بيسوما، بشدة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، في كوت ديفوار، مسقط رأسه.

خص، بيسوما، الذي ينشط في إنجلترا مع نادي توتنهام هوتسبير، موقعCAFOnline بحوار، من مقر اقامة منتخب مالي في كورهوغو، حيث يستعد "النسور" لمواجهة جنوب إفريقيا في المباراة الأولى للمنافسة، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

قال، بيسوما، في تصريحاته: "ستكون بالطبع بطولة خاصة بالنسبة لي لأنني ولدت هنا وإنه شيء أعتز به حقًا وبالنسبة لي، فإن المشاركة في بطولة مثل كأس الأمم الإفريقية، في بلد ولدت فيه أمر مميز حقًا. آمل أن أقوم بعمل جيد مع زملائي في المنتخب، وأن أجعل مشجعينا وأمتنا فخورين".

وصل "النسور" إلى مدينة كورهوغو، يوم الجمعة 12 يناير، حيث يواجهون في المجموعة الخامسة، كل من منتخبات جنوب إفريقيا، تونس وناميبيا.

تضم مالي مع مجموعة من النجوم الموهوبين ومزيج بين لاعبي الخبرة والشبان، في مكافأة آلاف المشجعين الذين تنقلوا من باماكو إلى كورهوغو.

واصل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، كلامه قائلا: "نتواجد في مجموعة مثيرة للاهتمام تتطلب منا توخي اليقظة، نحن لا نأخذ شيئًا كأمر مسلم به وسنبذل قصارى جهدنا في هذه المنافسة".

ستبدأ مالي مشوارها بمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 16 يناير، في لقاء بمثابة تكرار لربع نهائي 2013، والذي شهد فوز "النسور" على "بافانا بافانا" بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في المباراة.

سيواجه بعدها المنتخب المالي، نظيره منتخب تونس بعد 4 أيام، قبل إنهاء دور المجموعات بخوض مواجهة ناميبيا، يوم 24 يناير.