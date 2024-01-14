محلل سياسي: أغلب الناخبين في تايوان قرروا عدم الذهاب للتصويت

علق المحلل السياسي تشونج شيانجيو، على نتائج الانتخابات الرئاسية في جزيرة تايوان، قائلا إن فوز شخص في الانتخابات لا يعني أنه حصل على الأغلبية، والمرشح " لاي تشينج تي" حصل على نحو 40 % من الأصوات، إلا أن هناك عدد كبير لم يقوموا بالتصويت، والحزب الديمقراطي التقدمي يعتبر من الأحزاب المهمة وأغلب الأحزاب الأخرى تعتمد على أمور أخرى.

وأضاف "شيانجيو"، خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم " ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية منى شكر: "إذا نظرنا لهذه الأصوات سنجد أن المرشح يعتمد على 28 % من هذه الأصوات حيث أن أغلب المصوتين قرروا عدم الذهاب للانتخابات بدلا من أن يقوموا بالتصويت إليه ".

الولايات المتحدة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعتمد على الرأي العام، وفوز" لاي تشينج تي "لا يمكن أن يرى بأنه إرادة الشعب التايواني، ولكن انعكاسا للموقف الذي تمر به السياسة هناك، والناس يبحثون عن قدرتهم وما ينفع، والشعب التايواني بشكل عام على دراية بمصلحته وغير مهتم بالانتخابات، وما ينتج عنه.