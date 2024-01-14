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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الجزائر: كأس أمم إفريقيا هي الأصعب في العالم

إسلام سليماني
إسلام سليماني

يشارك مهاجم المنتخب الجزائري، اسلام سليماني، في كأس أمم إفريقيا، للمرة السادسة، وهو الأمر الذي يعني الكثير له.

وخص هداف المنتخب الجزائري لكرة الأوقات، موقع CAFOnline بحوار حصري تحدث فيه عن العديد من الأمور.

ما هور شعورك وأنت تشارك للمرة السادسة في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز؟

من الجيد دائمًا أن أكون هنا ويمكنني اللعب أكثر مع المنتخب الوطني، يمكنني مساعدة منتخب بلدي وآمل أن ألعب أكثر.

ماذا تعلمت خلال كل هذه السنوات التي شاركت من خلالها في كأس أمم إفريقيا؟

بالنسبة لي، هي أصعب كأس في العالم، من الصعب جدا اللعب مع المنتخبات الإفريقية، نلعب أمام منتخبات جيدة وفي معظم الأوقات نلتقي بلاعبين رائعين، بالنسبة لي، لدي خبرة قليلة ولكن عندما كنت صغيرا، كان الأمر صعبًا للغاية.

ما الذي يجعل كأس الأمم الإفريقية صعبة؟

بالنسبة لي أعتقد أن الطقس، وأحيانًا الملعب، أحيانًا نلعب على الساعة 14:00 و15:00، وهو أمر صعب للغاية.

لقد شاركت لأول مرة في عام 2013. ما الفرق بين ذلك العام والفترة الحالية؟

أنا أكثر تكيفًا مع الحالة وكانت المرة الأولى لي جيدة، وكانت أفضل مكان للبدء والآن لدينا المزيد من الخبرة، وأعرف كيف يمكنني تسيير نفسي.

تُوجت في عام 2019، هل كنت تحت الضغط لأن الناس في وطنكم قالوا إنك لا تلعب بشكل جيد؟

الأهم هو التتويج، يمكنك اللعب سبع أو ثماني مرات في كأس أمم إفريقيا ولكن لا يمكنك التتويج، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وفزنا بجميع المباريات.

هل تشعر أن هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى للجزائر؟

نعم، نحن جميعًا هنا من أجل ذلك، أعتقد أن لدينا منتخبين أو ثلاثة من المرشحين للتتويج مثل كوت ديفوار والمغرب ومصر، لديهم منتخبات جيدة لكن منتخبنا هنا للفوز في كل مباراة.

ما الذي يجعل المنتخب الجزائري مميز؟

لدينا لاعبون جيدون مثل كل منتخب، لكن أعتقد أن لدينا مدربًا يعرف كيف يدير منتخبا، وماذا نفعل من أجل الفوز.

ما مدى أهمية رياض محرز في صفوف المنتخب؟

مهم جدا.. لدينا رياض والكثير من اللاعبين الجيدين، الأهم هو المنتخب، لدينا منتخب ولاعبون جيدون.

التتويج بكأس أمم إفريقيا في عام 2019 وجميع الجوائز في حياتك المهنية، ماهي المرتبة الأولى عندك ؟

إنه الأول، الفوز بلقب مع بلدك هو أفضل شيء في كرة القدم.

ما رأيك في المجموعة التي تتواجدون فيها؟

أعتقد أنها مجموعة صعبة. لدينا بوركينافاسو وأنغولا وهم منتخبات جيدة وموريتانيا أيضًا. في إفريقيا، ليس لدينا منتخب صغير أو منتخب جيد، يمكن للجميع الفوز على الآخرين.

ما الذي كنتم تتحدثون عنه قبل البطولة؟

عندما تأتي وترى الجو والناس، فأنت تريد أن تبدأ اللعب، والآن نحن هنا ونريد أن نبدأ اللعب.

هل سنراك مستقبلا أم أن هذه هي آخر كأس أمم إفريقيا بالنسبة لك؟

آمل أن ألعب أكثر، ولكن إذا كان بإمكاني فعل ذلك، فأنا آمل ذلك.د، أحب لعب كرة القدم مع منتخب بلدي وإذا استطعت، أريد أن أشارك في المنافسة القادمة، الآن، نريد التركيز على هذه النسخة، وإذا استطعت مرة أخرى سأكون هنا.

ماذا قلت للاعبين الشبان في المنتخب؟

آمنوا وآمنوا أنه يمكننا الفوز، لدينا مجموعة جيدة تشكل مزيج من اللاعبين ذوي الخبرة والشبان وسنفعل كل شيء من أجل بلدنا.

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