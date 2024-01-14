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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكالات الأنباء تبرز تأكيدات السيسى ضرورة وقف إطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة

صدى البلد

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.

وذكرت كونا - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في القاهرة اليوم الأحد - أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما جرى استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية في العمل من أجل حشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهالي غزة.

المساعدات المصرية 

وأشارت كونا ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية إلى أن المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبا تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة اتساقا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

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