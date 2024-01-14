مروان البرغوثي: العالم يحكم بـ قانون الغاب حاليا

قال الدكتور مروان البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية، إن أي دولة أو كيان في العالم لا يدعم وقف إطلاق النار بشكل فوري لهذه المجزرة الوحشية التي تركب ضد الشعب الفلسطيني، وما أصبح من إبادة جماعية بالمعنى الحرفي للكلمة، أي دولة تفعل ذلك هي ليست فقط متواطئة في العدوان لكن مشاركة فيه.

وأضاف "البرغوثي"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا ينطبق على الولايات المتحدة وبريطانيا التي تشارك إسرائيل في هذا العدوان بأسلحتها وجيشها وبطائراتها وقذائفها، ولكن بعض الدول التي دافعت عن إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية تتحمل نفس المسؤولية بدل أن تلتزم بالقانون الدولي.

العدوان

وأشار إلى أن الذي يجري خطيرا للغاية لأنه يرسل رسالة للعالم من قبل هذه الدول المؤيدة لاستمرار العدوان أن الدنيا لم تعد محكومة بالقانون الدولي، وإنما بشريعة الغاب، وهذا سيكون له تأثير وانعكاس خطير للغاية على كل العلاقات الدولية في العالم.

ولفت أن القضية يجب أن تستمر في لاهاي لأن لها أهمية كبر بحكم أن هذه أول مرة توضع إسرائيل في المحاكمة بعد 75 عاما من المكانة التي دعمتها فيها الولايات المتحدة بأن تكون فوق القانون وأي مساءلة على الإطلاق، وبالتالي هذه القضية مهمة بغض النظر عن طبيعة المداولات وكمْ ستستغرق وقتا.