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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تحذر من استغلال اسمها في الترويج لدورات تدريبيَّة باللغات والحاسب

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

حذَّرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جميع منسوبيها بالقاهرة والأقاليم من استغلال اسمها في الترويج لدورات تدريبية في مجالات: (اللغات - الحاسب الآلي- والتنمية البشرية) وغير ذلك من المجالات، نافية وجود أي بروتوكولات تعاون مع أي جهة بهذا الشأن.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أنه لوحظ وجود إعلانات وهميَّة بهذا الشأن منتشرة عبر السوشيال ميديا مع استغلال لوجو جامعة الأزهر دون وجه حقٍّ.

وأضاف المركز الإعلامي أن الدورات التدريبيَّة في مجال اللغات الأجنبيَّة تكون من خلال مركز التعريب الموجود في كليَّة اللغات والترجمة، ودورات الكمبيوتر المعتمدة تكون من خلال مركز الحاسب الآلي الموجود في حرم فرع البنات بمدينة نصر.

وناشد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر جميع منتسبيه عدم الانسياق خلف هذه الإعلانات الوهميَّة التي تسعى لجمع الأموال دون وجه حق؛ بدعوي أن هذه الشهادات التدريبيَّة معتمدة من جامعة الأزهر وهذا غير صحيح إطلاقًا.

وطالب المركز الإعلامي بمتابعة صفحته من خلال الرابط المرفق الذي يتم من خلاله نشر جميع أخبار الجامعة وأنشطتها على مدار الساعة:
https://www.facebook.com/mediaazhar1?mibextid=JRoKGi

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