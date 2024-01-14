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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوزراء الإسرائيلي يستعد للتصويت على ميزانية الحرب لعام 2024

صدى البلد

بدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي مناقشات حول ميزانية معدلة لعام 2024. وقد استلزمت الحرب زيادة كبيرة في الإنفاق، حيث تهدف تعديلات الميزانية إلى تلبية المتطلبات المالية المتزايدة الناجمة عن الصراع.

 

من المتوقع أن تمتد الجلسة الماراثونية، التي بدأت اليوم الأحد، حتى الليل، مع توقع التصويت المحتمل على الميزانية المعدلة بحلول فجر يوم الاثنين. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في السابق على ميزانية لمدة عامين تغطي عامي 2023 و2024. ومع ذلك، فإن الضغوط المالية الناجمة عن الصراع دفعت إلى الحاجة إلى إنفاق إضافي وتعديلات في الميزانية.

 

تهدف هذه الأموال إلى دعم جوانب مختلفة من الجيش، بما في ذلك تعويض جنود الاحتياط والمتضررين من الصراع، فضلا عن تقديم المساعدة للنازحين الذين يعيشون بالقرب من الحدود. وتأخذ التعديلات أيضًا في الاعتبار التأثير المالي لهجمات 7 أكتوبر.

 

على الرغم من الطبيعة الحتمية لتعديلات الميزانية، إلا أن هذه القضية أصبحت مثيرة للجدل سياسيا. أثار اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق الائتلاف الذي تم التوصل إليه عام 2002 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريش وغيره من زعماء الأحزاب الدينية الجدل. خصص الاتفاق 8 مليارات شيكل (2.15 مليار دولار) في عام 2024 للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.

 

ومع ذلك، وبحسب مسودة الميزانية، سيتم تخفيض 2.5 مليار شيكل فقط من هذا المخصص، مما يثير تساؤلات حول تحديد أولويات الالتزامات المالية في ظل الصراع المستمر.

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