باحث: إسرائيل دولة احترفت الكذب وقامت على أسطورة زائفة

قال الدكتور أسامة السعيد، باحث في الشؤون الدولية، إن إسرائيل دولة قامت على الكذب وأدمنته واحترفته على مدى تاريخها، كما أنها دولة صنعت بكذبة وأسطورة روجتها في العالم بأنها تقوم من أجل شعب بلا أرض على أرض بلا شعب.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه أسطورة زائفة روجتها إسرائيل وصنعتها على مدى سنوات طويلة، وهناك مئات وآلاف الأكاذيب التي روجتها إسرائيل على مدى تاريخها .

وأشار إلى أن إسرائيل لديها أدوات لتزييف الحقائق والكذب وتمريره في العالم، وشهدنا على مدار ال 100 يوم الماضية في هذه المواجهة، والكثير من الأكاذيب المحترفة والزائفة التي سعت إسرائيل صناعتها وترويجها في العالم.

القانون الأسرائيلى

وتابع: "ما شهدناه في دفاع الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية كان متهاتف ويكشف مدى ضعف الحجة الإسرائيلية وعدم وجود أي دوافع أو أدلة قانونية يمكن ترويجها"