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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب ريال مدريد.. جيرونا يعتلي صدارة الدوري الإسباني

جيرونا
جيرونا

نجح جيرونا في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني بتعادله السلبي مع مضيفه الجريح ألميريا، صاحب القاع، اليوم الأحد، في المرحلة الـ 20 من الدوري الإسباني، مستفيدا من غياب ريال مدريد المنشغل بمسابقة الكأس السوبر، المقامة في السعودية.

وكان جيرونا مرشحا للعودة بالنقاط الثلاث من فريق لم يذق طعم الفوز في أي من مبارياته هذا الموسم، لكن فريق المدرب ميتشل، عجز عن الوصول إلى شباك مضيفه ثم تعقدت مهمته بشكل أكبر في الدقائق العشر الأخيرة بعدما اضطر لإكمال اللقاء بـ 10 لاعبين نتيجة طرد أليكس جارسيا.

ورغم اكتفائه بالتعادل الرابع للموسم، انفرد النادي الكتالوني بالصدارة بـ 49 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تأجلت مباراته ومضيفه خيتافي بسبب انشغاله بمسابقة كأس السوبر التي وصل إلى مباراتها النهائية ضد غريمه برشلونة، الغائب أيضا عن المرحلة، على غرار أتلتيكو مدريد، وأوساسونا.

وبتعادله السادس للموسم بعد مباراة كان فيها الطرف الأفضل، بقي ألميريا من دون فوز هذا الموسم، قابعا في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان.

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