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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي ببني سويف والبحيرة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ببني سويف والبحيرة.


وكان قطاع الأمن العام قد تمكن بالتنسيق مع مديريتي أمن بني سويف، والبحيرة من ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة بني سويف، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية"، وكذلك ضبط مالك ثلاجة مُجمدات لحوم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية".
وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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