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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جلسة كِيف|عاطل ينتهك جسد ابنة صديقه بالقليوبية وقرار عاجل من النيابة.. تفاصيل

التعدى على طفلة
التعدى على طفلة

أمرت جهات التحقيق بمركز شرطة قليوب بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى الجنسى على طفلة عمرها 9 سنوات، وقتلها، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفلة المتوفاة، بعد ورود تقرير الطب الشرعى وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


وشهدت مدينة قليوب واقعة مأساوية حيث لقيت طفلة مصرعها على يد صديق والدها إثر تعديه عليها جنسيا، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة .


وتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ بمقتل طفلة خنقا بدائرة مركز شرطة قليوب.


وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، إلى مقتل الطفلة تدعى " ه. ن. م "9 سنوات، خنقا على يد صديق والدها ويدعى" ا.ع ".
وأضافت التحريات أن والد المجني عليها يتعاطى المخدرات رفقة صديقه المتهم داخل منزل الأول، ثم انصرف المتهم بعد انتهائهما، ثم عاد إلى منزل صديقه مرة أخرى بحجة أنه نسى شيئا بالمنزل.
وعقب دخوله للمنزل وضع منوم لصاحبه والد المجني عليها ثم توجه إلى حجرة المجنى عليها ووضع لاصق طبى على فمها وتعدى عليها جنسيا، ثم خنقها وقيدها حتى لفظت أنفاسها وفارقت الحياة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

القليوبية المباحث الجنائية أمن القليوبية تقرير الطب الشرعي مباحث مركز شرطة قليوب

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