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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الميراث المدمم .. انتهاء حياة طالب وإصابة آخر وربة منزل في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

توفي طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، وأصيب شخصان آخران بينهما ربة  منزل، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين شقيقين؛ بسبب خلاف بين الطرفين على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع طالب وإصابة آخر وربة منزل في مشاجرة نشبت بينهم وبين شقيقين دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كل من: المدعو 'مروان م.ن.م.ا' 17 سنة، طالب، مصاباً بجرح طعني أعلى الركبة اليمنى من الخلف، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتوفي عقب وصوله، ونجل خالته المدعو 'يحي ن.ع.ب' 16 سنة، طالب، مصاباً بجرح قطعي باليد اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كما تبين وجود طرف ثان: المدعو 'كريم ص.ع.ا' 27 سنة، عامل، وشقيقه المدعو 'وليد ص.ع.ا' 32 سنة، مزارع، وعمتهما المدعوة 'صفاء ع.ا' 37 سنة، ربة منزل، مصابه بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بأحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب تعدي الطرف الأول على الثالثة من الطرف الثاني، بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بذات الناحية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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