عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على عدد جماهير مصر في لقاء موزمبيق

جماهير مصر
جماهير مصر

أكد شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، أن هناك 500 مشجع مصري سيحضرون مباراة منتخب الفراعنة أمام موزمبيق، اليوم الأحد، ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتقام المباراة ضمن الجولة الأولى للقاءات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي انطلقت أمس السبت بكوت ديفوار وتتواصل حتى 11 شباط/فبراير المقبل.

وقال السفير المصري، في تصريحات لإذاعة (ميجا إف أم ) اليوم: "سيحضر 500 مشجع مصري مباراة منتخب الفراعنة أمام موزمبيق، وتم توفير التذاكر للجماهير المصرية الموجودة في كوت ديفوار، وسيكون هناك اهتمام أكبر بكثير بمباراة غانا التالية بالمجموعة، عن مواجهة موزمبيق".

وأضاف: "نسعي بكل قوة أن تكون هناك كل سبل الراحة لمنتخب مصر وكافة اللاعبين، وهناك متابعة قوية من قبل جميع الصحف وأيضا الإعلام في كوت ديفوار للمنتخب المصري بكل نجومه، والجميع ينتظر مباراة مصر وموزمبيق اليوم وسيكون هناك عدد جيد من الجماهير بالطبع".

وأوضح: "الجميع يرغب في رؤية محمد صلاح داخل كوت ديفوار ولكن المنتخب معزول عن الجميع، واللاعب فقط ينتظروه وهو خارج من الفندق ولكن من مسافة بعيدة".

وأشار سيف "بالطبع جميع المنتخبات تمتلك محترفين كبار ولكن محمد صلاح حالة خاصة والجميع يرغب في رؤيته ويأتي العديد من الناس أمام الفندق من أجل أن يروه ولكن المنتخب المصري في عزلة عن الباقي حتي يكون في كامل تركيزه خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ويستطيع أن يحقق اللقب".

يذكر أن المنتخب المصري، البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يلعب في المجموعة الثانية برفقة منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

ويطمح منتخب مصر في استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ نسخة المسابقة عام 2010، التي أقيمت في أنجولا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

أمطار غزيرة ورعدية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

اليابان تعادل رقم تاريخي لإيران في كأس أمم آسيا

في غياب ريال مدريد.. جيرونا يعتلي صدارة الدوري الإسباني

اليابان تفلت من فخ فيتنام وتفوز 4-2 بأمم آسيا

أمم إفريقيا| الشقيقان أيوا: نحلم بتتويج منتخب غانا باللقب

نجم الجزائر: كأس أمم إفريقيا هي الأصعب في العالم

نجم منتخب مالي: سعيد بالمشاركة في أمم إفريقيا بكوت ديفوار

منافس مصر| نجم الرأس الأخضر: نملك عقلية جديدة

وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على بعثة منتخب مصر للكرة في كوت ديفوار

ترشيحاتنا

سفير فلسطين ببغداد: جميع الوثائق أكدت ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة في غزة

حماية المستهلك يضبط مصنعا لتقليد علامات تجارية لماركات مراتب شهيرة بالدقهلية

ما يدور شأن داخلي.. مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية عقد لقاء بين البرهان وحميدتي

مران الأهلي| خالد عبد الفتاح يكتفي بجلسة علاج في «الجيم»

مران الأهلي| خالد بيبو يدعم الدوليين قبل مباراة المنتخب وموزمبيق

مران الأهلي| كولر يجتمع مع سامي قمصان ‏


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

غير متوقعة.. هذه أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

جمبسوت جريء.. شاهد رانيا فريد شوقي تصدم متابعيها بأحدث ظهور

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

اﻟﻤﺰﻳﺪ