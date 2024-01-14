تعرف على عدد جماهير مصر في لقاء موزمبيق

أكد شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، أن هناك 500 مشجع مصري سيحضرون مباراة منتخب الفراعنة أمام موزمبيق، اليوم الأحد، ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتقام المباراة ضمن الجولة الأولى للقاءات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي انطلقت أمس السبت بكوت ديفوار وتتواصل حتى 11 شباط/فبراير المقبل.

وقال السفير المصري، في تصريحات لإذاعة (ميجا إف أم ) اليوم: "سيحضر 500 مشجع مصري مباراة منتخب الفراعنة أمام موزمبيق، وتم توفير التذاكر للجماهير المصرية الموجودة في كوت ديفوار، وسيكون هناك اهتمام أكبر بكثير بمباراة غانا التالية بالمجموعة، عن مواجهة موزمبيق".

وأضاف: "نسعي بكل قوة أن تكون هناك كل سبل الراحة لمنتخب مصر وكافة اللاعبين، وهناك متابعة قوية من قبل جميع الصحف وأيضا الإعلام في كوت ديفوار للمنتخب المصري بكل نجومه، والجميع ينتظر مباراة مصر وموزمبيق اليوم وسيكون هناك عدد جيد من الجماهير بالطبع".

وأوضح: "الجميع يرغب في رؤية محمد صلاح داخل كوت ديفوار ولكن المنتخب معزول عن الجميع، واللاعب فقط ينتظروه وهو خارج من الفندق ولكن من مسافة بعيدة".

وأشار سيف "بالطبع جميع المنتخبات تمتلك محترفين كبار ولكن محمد صلاح حالة خاصة والجميع يرغب في رؤيته ويأتي العديد من الناس أمام الفندق من أجل أن يروه ولكن المنتخب المصري في عزلة عن الباقي حتي يكون في كامل تركيزه خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ويستطيع أن يحقق اللقب".

يذكر أن المنتخب المصري، البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يلعب في المجموعة الثانية برفقة منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

ويطمح منتخب مصر في استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ نسخة المسابقة عام 2010، التي أقيمت في أنجولا.