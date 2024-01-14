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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الفترة المقبلة تتطلب تغيير فكر الشباب نحو المشروعات الصغيرة

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعى

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تتطلب تغيير فكر الشباب نحو المشروعات الصغيرة، خاصة  وأن المشروعات تمثل قاطرة التنمية الصناعية.

 خطة عمل وزارة الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الوم، لاستعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة. وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

شدد مرعي خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم على ضرورة التوسع فى فكرة ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لدى جهاز تنمية المشروعات دورات لريادة الأعمال لتخريج مخرجات جيدة فى كل المجالات.

أشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن مراكز الشباب منتشرة فى ربوع محافظات الجمهورية  ومن ثم يجب الاستفادة بهذه المراكز فى دعم توجه الدولة نحو ريادة الأعمال، مضيفا:" لابد من تحويل فكر الشباب نحو للمشروعات الصغيرة بصورة حقيقية ليكون لدينا مخرجات قادرة على العمل والإنتاج والاندماج فى المجتمع الصناعى".

وشدد مرعي، على ضرورة أن تكون هناك صناعات تكميلية، وذلك لن يكون سوى من خلال تأهيل الشباب بشكل جوهرى، مشددا على ضرورة تنمية قدام الشباب فى كل المجالات

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