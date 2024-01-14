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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق بريطاني متخصص في جراحات الشريان الأورطي يصل مستشفى القلب بعين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت اليوم الأحد الموافق ١٤ يناير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس ، الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي، وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية .

وتم عقد الإجتماع الأول عقب وصول الفريق الطبي من مستشفيات "رويال برومبتون وهارفيلد" بقيادة الدكتورة أولريش روزندال "إستشاري جراحة القلب والرئيس السريري لوحدة الشريان الأورطي بمستشفى رويال برومبتون"، وحضر لقاء الاستقبال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور محمود المتيني في كلمته خلال الإجتماع أنه سعيد للغاية لنجاح البروتوكول بين الجانبين حيث أنه يتابع عن كثب مجريات تنفيذه بفخر وإعتزاز، مؤكداً أن ذلك التعاون يزيد من اكتساب الخبرات لدى الجانبين، موجها الشكر لكافة العاملين على إنجاح البروتوكول متمنياً أن يستمر لفترات أطول حتى وبعد إنتهاء مدة البروتوكول.

وتضمن الاجتماع استعراض للحالات التى تمت مناظرتها خلال الشهر السابق بالعيادة التحضيرية للشريان الأورطى بالعيادات الخارجية للمستشفى، و تمت مناقشتها مع الفريق الطبي البريطاني خلال الاجتماع الإستقبالي وذلك استعدادا لإجراء تلك العمليات ، حيث من المقرر أن تشمل الزيارة إجراء عدداً من العمليات الجراحية للشريان الأورطي والقساطر، بالتعاون بين كلاً من الفريق الطبي المصرى والفريق البريطاني الزائر من مستشفيات "رويال برومبتون وهارفيلد".

ومن المقرر أن تستمر فترة الزيارة لإجراء تلك العمليات حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على هامش بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالمياً في مجال أمراض القلب – بلندن.

حضر لقاء الاستقبال الدكتور أشرف السباعي رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور  أحمد الكردانى رئيس قسم جراحة القلب الأسبق، والدكتور محمد زكي أستاذ مساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. ايمن عبد الفتاح رئيس قسم جراحة الاوعيه الدمويه"، ود. مصطفي جمال نائب مدير المستشفى، والدكتور  سامح سمير استاذ القلب الباطني، والدكتور أحمد السيد أستاذ القلب الباطني، والدكتور مصطفى جمال أستاذ مساعد جراحة القلب ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية، ود. محمد جمال أستاذ مساعد جراحة القلب.

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