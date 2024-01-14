باسل رحمي: نظمنا 6 آلاف دورة تدريبية للشباب تتعلق بالمشروعات الصغيرة

قال باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر، إن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الشباب في تنظيم الدورات التدريبية، حيث جرى تنظيم 6 آلاف دورة تدريبية الشباب بشأن المشروعات الصغيرة.

وأشار رحمي، إلى أن هناك تشابكا وأدوارا كثيرة بين الجهاز ووزارة الشباب والرياضة، وندرس المشروعات التي يريد أن ينفذها الشباب، وكذلك دعمها، لافتا إلى أن هناك مشروعات كثيرة يمكن أن يبدأها الشباب، مثل “الألعاب الإلكترونية، والنجيل الصناعي”، وغيرها، بالتنسيق مع الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم، لاستعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أننا نريد أن نتعاون مع وزارة في مشروعات “الفرنشايز”، وكذلك وحدات الطعام المتنقلة، مؤكدا أن الجهاز على استعداد لتلبية طلبات وزارة الشباب والرياضة في منظومة دعم المشروعات الصغيرة.

وعلق النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على الـ6 آلاف دورة تدريبية التي نظمها الجهاز، متسائلا: “كم شاب من الذين حضروا الدورات استفاد ونفذ مشروعا على الأرض؟”.

وفيما يتعلق بوحدات الطعام المتنقلة، طالب “مرعي” بالتنسيق، ووضع الدراسة المطلوبة بشأنها، وتجهيز وزارة الشباب لـ"الديزاين" الخاص بالعربات الطعام.

فيما قالت د.هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب مؤثرة عبر مراكز الشباب المنتشرة في كل القرى والمراكز، وتتعامل مع الشباب.

وطالبت بضرورة وضع برنامج يتم من خلاله تعريف الشباب بالمشروعات الصغيرة، ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والاتحاد التمويلي، وغيرها من الجهات التي تمول المشروعات.

وأشارت أبو السعد، إلى أن دور الجهاز المشروعات ليس تمويلي فقط، بل تنمية المشروعات الصغيرة، والتسويق، والدعم، وتعريفهم بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة.

كما طالبت بإعداد فيلم توثيقي عن الجهاز ومشروعاته، ودوره، ونشره على كل وسائل التواصل الاجتماعي التي يحتك بها الشباب، مؤكدة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هو الأب الشرعي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في مصر.