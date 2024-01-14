مران الأهلي| كولر يجتمع مع سامي قمصان ‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة ‏السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وعقد كولر اجتماعًا مع سامي قمصان مدرب الفريق على هامش المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها ‏الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏

كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.