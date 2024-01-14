مران الأهلي| كولر يجتمع مع سامي قمصان ‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وعقد كولر اجتماعًا مع سامي قمصان مدرب الفريق على هامش المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.
كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.